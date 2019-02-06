إعادة محاكمة بوليفي ولبناني بتهمة جلب "الكوكايين".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة شاؤول فلووسيز تاجر غلال، "بوليفي الجنسية"، وداني إلياس داغر تاجر ملابس، "لبناني الجنسية"، لاتهامهما بجلب مخدر الكوكايين.

كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر ضد المتهمين بالإعدام شنقًا، لاتهامهما بجلب مخدر الكوكايين.

وأحالت نيابة شمال الجيزة في وقت سابق، كلا من شاؤول فلووسيز تاجر غلال " بوليفي الجنسية"، وداني إلياس داغر تاجر ملابس " لبناني الجنسية"، في القضية رقم 17692 لسنة 2014 والمقيدة برقم 3884 كلي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بجلب مخدر الكوكايين.

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