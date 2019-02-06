انت الان تتابع التعليم: توزيع تابلت أولى ثانوى بـ14 محافظة الإثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، يوم الإثنين المقبل، في 14 محافظة، وذلك حسبما أفادت فضائية أكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها. وقال "شوقى"، إن المحتوى الرقمى المتعلق بنظام التعليم الجديد تم تجهيزه بالكامل، إلى جانب الانتهاء من البنية الأساسية المتعلقة بالشبكات فى جميع أنحاء الجمهورية تم الانتهاء منها أيضاً سواء الشبكات داخل المدارس أو الألياف الضوئية.
أول أمس الأحد، أكد وزير التعليم، خلال انعقاد الاجتماع العاشر للمجلس التربوى لمشروع تحدى القراءة العربى، إنه يجب الإسراع فى تحويل الكتب إلى نسخة رقمية تفاعلية لوضعها على بنك المعرفة، مؤكدا على أهمية توجيه خطابات لجميع الدول العربية لإعادة التفاوض لمشاركة أكبر عدد من الدول، قائلا: "إننا لدينا تحديات كثيرة
أول أمس الأحد، أكد وزير التعليم، خلال انعقاد الاجتماع العاشر للمجلس التربوى لمشروع تحدى القراءة العربى، إنه يجب الإسراع فى تحويل الكتب إلى نسخة رقمية تفاعلية لوضعها على بنك المعرفة، مؤكدا على أهمية توجيه خطابات لجميع الدول العربية لإعادة التفاوض لمشاركة أكبر عدد من الدول، قائلا: "إننا لدينا تحديات كثيرة ولكننا مصرين على النجاح".وأشار إلى أن تجربة توزيع التابلت فى النصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني سوف تكون تجربة ثرية جداً ونسبة الاستيعاب في هذا الشأن عند الطلاب عالية جدا، موضحا أن هناك مجالات كثيرة يمكن أن تشارك بها الدول العربية بعضها البعض مثل تدريب المعلمين والإداريين وتبادل الخبرات التعليمية مشيراً إلى أنه سوف يتم إقامة ورشة عمل في الفترة القادمة لرؤية وتحديد كيف تكون الخطوة القادمة.
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