اتحاد طلاب المدارس: نناقش مقترح جدول الثانوية العامة مع الطلاب فور إعلانه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فيصل عمر الأمين العام لاتحاد طلاب مدارس مصر أنه سوف إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الجدول المقترح لامتحانات الثانوية العامة سوف يعقد الاتحاد اجتماع مع الطلاب لعرض المقترح عليهم وأخذ رأيهم فى ترتيب المواد. وأضاف الطالب في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " انهم ينتظرون تحديد الموعد من الوزارة لتلقى مقترح الجدول وعرضه على الطلاب. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فوز الطالب فيصل عمر بمنصب امين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية خلال الأسبوع الماضى. الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق 9 يونيو المقبل.

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