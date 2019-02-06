اليوم.. غرفة السلع تبحث أزمة المحال السياحية غير المرخصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

تعقد اليوم الأربعاء، غرفة السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم اجتماعا لبحث أزمة المحال السياحية غير المرخصة التي تعمل داخل الفنادق السياحية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة الغرفة، مطالبة وزيرة السياحة، بإلزام الفنادق بعدم تأجير أي مساحات لمحال السلع والعاديات السياحية إلا بعد موافقة الغرفة المختصة.

من جانبه، قال علي غنيم، إن هناك نحو 19 ألف محل لبيع السلع السياحية في مصر منهم 267 عضوا لدى الغرفة، مطالبا شرطة السياحة والوزارة بالتفتيش على المحال التي تعمل دون ترخيص وخطورتها على السائح وعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة عن العاملين فيها وهو ما يتعارض مع جهود وزارة السياحة لأحكام السيطرة على كل من يتعامل مع السائح وتجنب الدخلاء.

وتسعى الغرفة إلى وضع منظومة تأمين طبي للعاملين بالبازارات والعاديات السياحية، بالإضافة إلى الحصول على قرض بقيمة 5 ملايين جنيه للمساهمة في دعم الاستثمارات في محال السلع والعاديات التي عانت الفترة الماضية وكذلك المساهمة في خطة الغرفة في تدريب وتأهيل العاملين.