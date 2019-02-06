أخبار مصر | عاجل| أقوى "برق ورعد" في مصر.. "فزع ورعب" سكان التجمع الخامس والشروق ومدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| أقوى "برق ورعد" في مصر.. "فزع ورعب" سكان التجمع الخامس والشروق ومدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ قليل، خاصة سكان مناطق الشروق والتجمع الخامس ومدينة نصر ومصر الجديدة ومحيطها صورًا للبرق في السماء، الذي ضرب عدة مناطق مجاورة، وذلك بالتزامن مع سقوط الأمطار محدثًا حالة من الفزع التي استمرت لدقائق، قبل أن يدرك الجميع حقيقة الأمر.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري، تشهد مصر طقسًا غير مستقر، وتذبذب في درجات الحرارة صعودًا وهبوطًا، فيما قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة تعود إلى التغيرات المناخية التي أثّرت على أغلب أنحاء العالم.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع الصور المنتشرة للبرق، وعلق أحد المستخدمين على صفحة "التجمع الخامس» قائلًا: "أقوى مشهد للبرق وأقوى صوت رعد سمعته في حياتي بالأخص في مناطق الشروق والتجمع الخامس ومدينة نصر ومصر الجديدة ومحيطها".

وكانت الأرصاد الجوية، حذرت أمس الثلاثاء، من أن طقس اليوم شديد البرودة ليلًا اعتبارًا من الساعة 5 مساءً حتى 8 من صباح اليوم التالي.