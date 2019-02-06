هل تاجرت الجماعة فى المخدرات والأعضاء البشرية؟.. إخوانى سابق يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جماعة الإخوان تاجرت في المخدرات والأعضاء البشرية وعملت فى كل شيء مشروع وغير مشروع من أجل تحقيق أهدافها الاستخباراتية"، بهذه الكلمات الصريحة علق إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان، على فضح السلطات التونسية جماعة الإخوان فى تونس وكشفت النقاب عن اتجار الجماعة بالبشر وممارسة العنف ضد الأطفال وتلقينهم أفكارا متشددة.
وقال "ربيع" فى تصريحات لـ"الخليج 365" الفكر الإخوانى واحد، فجماعة الإخوان فى تونس فكرها نفس فكر الإخوان داخل مصر، لا يوجد أى اختلاف، مضيفًا :" الإخوان دائما تعمل على صناعة القطيع وغرس روح القتل والعنف المؤجل تحت مزاعم الجهاد فى سبيل الله".
وتابع :" تنظيم الإخوان يعمل فى الاتجار فى الأعضاء البشرية والمخدرات وكل شيء للوصول لأهدافه التى رسمته له الأجهزته الاستخباراتيه التى أسسته وترعاه" مشيرا إلى أن هناك قسم فى تنظيم الإخوان يسمى بقسم الاشبال، مسئول عن التعامل مع الاطفال من 10 سنوات حتى 15 وزرع أفكار التنظيم فى الأطفال، كما أن هذه القسم مسئول عن استقطاب الأطفال للجماعة الإرهابية".
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