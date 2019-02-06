الداخلية تلاحق فلول عصابة "هيبة" لتجارة "الحشيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

تكثف الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، جهودها لضبط عنصرين إجراميين يتاجران في المواد المخدرة، ضمن عصابة تخصصت في جلب المواد المخدرة "الحشيش"، من المناطق الصحراوية والحدودية لترويجها بالقاهرة الكبرى.

وأقر "هيبة أ"، زعيم عصابة ضبطتها أجهزة الأمن، بتجارته غير المشروعه في المواد المخدرة، وأنه اتفق مع شقيقه "محمود"، 36 سنة، ومحمد ح"، 32 سنة، هاربان على جلب صفقة رفقة شخص رابع تم ضبطه يُدعى "احمد م"، وجميعهم مُقيمون في الوراق بمحافظة الجيزة، وعتادوا جلب وترويج المواد المخدرة بسياراتين ملاكي.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة المتخصصة فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة.

ونسق قطاع الأمن الوطنى، والأمن العام، ومباحث الجيزة، وأُلقي القبض على المتهمَيْن الأول والرابع, اثناء إستقلالهما سيارتين الأولى لمراقبة الطريق للسيارة الثانية المحملة بالمواد المخدرة، وذلك بمحطة تحصيل الرسوم بنهاية محور الضبعة بالجيزة، وبحيازتهما 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 50 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.

تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين.