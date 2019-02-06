اليوم.. وزير الخارجية يشارك في اجتماعات اللجان الوزارية بإثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يشارك وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماعات اللجان الوزارية المقرر انعقادها اليوم الأربعاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تليها الدورة العادية الـ34 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية يومي 7 و8 الجاري، على أن يليها الدورة العادية الـ32 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 10 و11 فبراير 2019
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية، إن القمة ذات أهمية خاصة حيث ستشهد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019؛ وستعمل مصر خلالها مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشركاء.
وتوجه أمس الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي والمنعقدة خلال الفترة من 15 يناير إلى 8 فبراير 2019.
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