أخبار مصر | من حرارة شديدة لـ"سيول".. مفاجأة بشأن طقس اليوم الأربعاء وتحذيرات مهمة لهذه المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من حرارة شديدة لـ"سيول".. مفاجأة بشأن طقس اليوم الأربعاء وتحذيرات مهمة لهذه المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، ووزارة الصحة والسكان، بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، وطقس الأيام المقبلة، تحرص بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على تقديم النشرة الجوية للمواطنين.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد؛ ليسود اليوم الأربعاء طقس معتدل شمالا، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا، وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على أقصى الغرب، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف، إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن عدم استقرار الأحوال الجوية يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات صحفية، اليوم، أن درجة الحرارة ستنخفض اليوم 11 درجة، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم، ونصح أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بالابتعاد عن الأتربة ومراجعة طبيبهم أولًا بأول.

كما نصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر، لافتًا إلى أن الأمطار مستمر غدًا وستصل إلى حد السيول على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما حذرت وزارة الصحة المواطنين مع استمرار التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

وطالبت المواطنين بعدم الخروج من المنزل فى الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 14 19

دمنهور 12 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 14 18

مطروح 08 19

السلوم 08 18

سيوة 07 19

بورسعيد 14 19

دمياط 14 18

الزقازيق 14 19

الإسماعلية 15 20

السويس 14 20

العريش 16 21

رفح 15 22

رأس سدر 14 22

نخل 13 25

نويبع 17 26

طابا 16 25

كاترين 08 18

الطور 20 26

شرم الشيخ 19 29

الغردقة 18 28

مرسى علم 16 25

الفيوم 12 20

بني سويف 12 20

المنيا 11 20

أسيوط 11 22

سوهاج 13 25

قنا 15 30

الأقصر 15 30

أسوان 16 33

أبوسمبل 18 28

الوادى الجديد 13 26

شلاتين 20 27

أبو رماد 21 26

رأس حدربة 21 25

حلايب 19 26