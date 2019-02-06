حاكم الشارقة يتفقد مركز التدريب بنقابة الصحفيين

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تفقد الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، مركز التدريب بالدور السابع بنقابة الصحفيين، وقاعة سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي. ووصل الشيخ سلطان القاسمي، مقر نقابة الصحفيين، مساء اليوم، ضمن زياراته لمصر. ومن المقرر أن يتم تسليم حاكم إمارة الشارقة درع نقابة الصحفيين، تقديرا لجهوده في دعم مشروع إنشاء مركز التدريب الصحفي والإعلامي. ورحب "سلامة" بحاكم إمارة الشارقة، قائلا "أرحب بزيارة حاكم الشارقة وأشكره على زيارة قلعة الحريات بنقابة الصحفيين".
وأضاف نقيب الصحفيين، أن ما يميز حاكم الشارقة حبه للثقافة والحضارة، وعشقه لمصر وتاريخها، قائلا: "حاكم الشارقة عاشق لمصر وحضارتها". وأردف: "قام بدور رائع في ترميم دار الكتب، بسبب عشقه للتنوير والثقافة والعلم"، مشيرا إلى أن سمو الشيخ كان صحفيا بالأساس. وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، استقبل الرئيس
وأضاف نقيب الصحفيين، أن ما يميز حاكم الشارقة حبه للثقافة والحضارة، وعشقه لمصر وتاريخها، قائلا: "حاكم الشارقة عاشق لمصر وحضارتها".
وأردف: "قام بدور رائع في ترميم دار الكتب، بسبب عشقه للتنوير والثقافة والعلم"، مشيرا إلى أن سمو الشيخ كان صحفيا بالأساس.
وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، الذي يقوم حالياً بزيارة لمصر.
وأعرب الرئيس عن ترحيبه بالشيخ سلطان بن محمد القاسمي في بلده الثاني مصر، مؤكداً ما يجمع مصر ودولة الإمارات وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك، كما أكد الرئيس اعتزازه بمبادرات وجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر والتي تؤكد ما يكنه سموه من مشاعر وتقدير تجاه مصر.
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