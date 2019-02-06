شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يزور مصابي العقار المنهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مصابي حادث انهيار عقار سكني في مستشفى الأقصر العام ومستشفى الأقصر الدولي للاطمئنان على حالتهم الصحية.

أسفر انهيار عقار سكني بالطوب اللبن في شارع الحوض بمدينة الأقصر، مساء الثلاثاء، عن وفاة 3 أشخاص بينهم سائحة ألمانية، فضلًا عن إصابة 13 آخرين.

اطمأن المحافظ على خروج 8 مصابين بعد شفائهم، موجهًا بتقديم الرعاية الطبية للمصابين، وسرعة استخراج تصاريح الدفن لتسليم المتوفين إلى ذويهم.