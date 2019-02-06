شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تخاطب مجلس الدولة للاستعانة بـ23 قاضٍ للإشراف على انتخابات النقابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت نقابة الصحفيين ،خطابا الى المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، للاستعانة بـ23 مستشارًا من قضاة المجلس للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، المقرر إجراؤها على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة فى مارس المقبل.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين،انتهت من اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، والمقرر أن تتعقد أول مارس القادم.
وقررت اللجنة الاستعانة بـ14 من شيوخ المهنة بالجمعية العمومية ولجنة الرواد بالنقابة، للإشراف على العملية الانتخابية، منذ بدايتها وحتى نهايتها، بدءًا من فتح باب الترشيح يوم الأحد المقبل، مرورًا بتلقى الطعون ثم إجراء الانتخابات، وهم: "أمينة شفيق، عباس الطرابيلي، صلاح عطية، محي السمري، محمد غزلان، ثروت شلبي، محمد عبدالحافظ، منى الملاخ، مصطفى عبدالخالق، فتحي زكريا، محمد سامي، محمود الشيخ، حامد ذهني، عبدالله عبدالعزيز".
كما قررت اللجنة تشكيل لجنة إدارية من الجهاز الإدارى والإدارة القانونية بالنقابة، لمعاونة اللجنة فى تلقى طلبات الترشح والتنازلات والطعون.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحفيين" تخاطب مجلس الدولة للاستعانة بـ23 قاضٍ للإشراف على انتخابات النقابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.