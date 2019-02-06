شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تخاطب مجلس الدولة للاستعانة بـ23 قاضٍ للإشراف على انتخابات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت نقابة الصحفيين ،خطابا الى المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، للاستعانة بـ23 مستشارًا من قضاة المجلس للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، المقرر إجراؤها على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة فى مارس المقبل.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين،انتهت من اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، والمقرر أن تتعقد أول مارس القادم.

وقررت اللجنة الاستعانة بـ14 من شيوخ المهنة بالجمعية العمومية ولجنة الرواد بالنقابة، للإشراف على العملية الانتخابية، منذ بدايتها وحتى نهايتها، بدءًا من فتح باب الترشيح يوم الأحد المقبل، مرورًا بتلقى الطعون ثم إجراء الانتخابات، وهم: "أمينة شفيق، عباس الطرابيلي، صلاح عطية، محي السمري، محمد غزلان، ثروت شلبي، محمد عبدالحافظ، منى الملاخ، مصطفى عبدالخالق، فتحي زكريا، محمد سامي، محمود الشيخ، حامد ذهني، عبدالله عبدالعزيز".

كما قررت اللجنة تشكيل لجنة إدارية من الجهاز الإدارى والإدارة القانونية بالنقابة، لمعاونة اللجنة فى تلقى طلبات الترشح والتنازلات والطعون.