اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطط التنموية بمحافظة بورسعيد، وإعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 42.616 مليار دولار فى يناير، وإسقاط الرقابة الإدارية والداخلية 4 تشكيلات منظمة لتهجير مصريين ولاجئين لـ14 دولة، وفوز الأهلى على إنبى.

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