شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تعين 100 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالدقهلية والغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من عليهم التوجه للمقابلة لفحص الأوراق واستكمال الإجراءات بعد التأكد من سلامة المستندات وانطباق الشروط من المتقدمين على نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على شهادة التأهيل المهني من محافظتي (الدقهلية – الغربية) في مسابقة العمال رقم (1) لسنة 2015م بوزارة الأوقاف بمسجد قاهر التتار بمصر الجديدة بجوار مستشفى الدعاة .

ومن لم يحضر في الموعد المحدد ومعه بطاقة الرقم القومي يعد منسحبًا من المسابقة ولا حق له في المقابلة مرة أخرى ، كما سيتم استبعاد جميع الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو عليا , وذلك يوم الاثنين 11 / 2 / 2019م.

وكانت أسماء الناجحين كالتالى..

1 شريف رضا عبد النبى احمد بيومى الغربية

2 محمود اسماعيل السيد آدم الغربية

3 حسن عبد العال ابوالفتوح المظالي الغربية

4 اشرق محمد زينهم احمد حسن الهيتي الغربية

5 احمد ابراهيم احمد جاد الغربية

6 أحمد محمد محمد حسن حبلص الغربية

7 عبدالفتاح عبدالباسط عبدالفتاح الجنك الغربية

8 عصام حاتم محمود الدلتوني الغربية

9 بكر صادق موسى العربى الغربية

10 ايمن محمد كامل البرعى الغربية

11 محمود السعيد عبدالعظيم ابراهيم الغربية

12 مصطفى محمد محمد الدماطي الغربية

13 محمد محمد مصطفى الجياره الغربية

14 ابراهيم حلمى ابراهيم مصطفى البدوى الغربية

15 مصطفى احمد عبد المجيد خلف الغربية

16 محمود محمد الصاوى عبد الله الغربية

17 محمد عطاف الجابرى متولى ابراهيم الغربية

18 رأفت عبد الجواد محمد عبد الجواد شامه الغربية

19 محمد إبراهيم محمد المزين الغربية

20 محمد فتحى محمد محمود حسن الغربية

21 علاء محمد احمد محمد الاشقر الغربية

22 على هلال السيد عبد الله الغربية

23 وليد محمد رجب الخضري الغربية

24 أحمد عبد الرحمن الحفني البصرى الغربية

25 عيد صبحي عطيه النحراوي الغربية

26 نصر محمد عبداللطيف نصر الغربية

27 عبد العفار اسماعيل عبد العاطى عسكر الغربية

28 نبيل ابراهيم محمد سيداحمد أبوحسين الغربية

29 محمد ابراهيم عبدالحميد جاد الغربية

30 محمد سعيد إبراهيم السحيمى الغربية

31 علي محمد محمد حسين بركات الغربية

32 محمد مرزوق محمد الدمشيتى الغربية

33 محمد فوزي احمد امين الحلو الغربية

34 طارق عبد المقتدر عبد الحميد اسكندر الغربية

35 عبدالواحد عبدالواحد طه الحجري الغربية

36 رضا عبدالقادر محمد عبدالرازق الغربية

37 الشحات محمد محمد عبدالغنى الغربية

38 عبد المطلب عبد الغنى عبد المطلب محمد عبد الغنى الغربية

39 تامر محمد احمد سليم الغربية

40 احمد بيومى عبد الحميد الجيزاوى الغربية

41 خالد السيد مصطفى الشيخ الغربية

42 وائل البكرى محمد حمودة الغربية

43 احمد ابراهيم عبدلله خضر الغربية

44 محمد رجب احمد الغنام الغربية

45 محمود السيد راشد النجاري الغربية

46 عصام محمد عنتر طراد الغربية

47 عبدالله على ابوطالب كتكوت الغربية

48 عبد الله حسين عبد الله الشاطر الغربية

49 مصطفى السيد عطية فياض الغربية

50 رياض اسماعيل مقبل شحبر الغربية

51 بلال عبد الفتاح جاب الله محمد الدقهلية

52 رضا محمد محمد محمد عبد العال الدقهلية

53 أحمد على السيد على ادريس الدقهلية

54 حمدي فتحي المهدي أبو الحمايل الدقهلية

55 رضا خيرى عطوة عوض الله منصور الدقهلية

56 محمد السيد محمد السيد الدقهلية

57 محمد حمودة سليمان عثمان الدقهلية

58 ايمن السعيد عبده المتولى الدقهلية

59 محمود عبدالحميد عبدالبارى محمد الدقهلية

60 احمد نصر محمد على الدقهلية

61 الشحات محمود فهيم إبراهيم الدقهلية

62 محمد عبدالفتاح ابراهيم العدل الدقهلية

63 محمد علي عبد الخالق أحمد الدقهلية

64 محمد شعبان عبدالعزيز أو العز الدقهلية

65 محمود محمد ابراهيم وهبه الدقهلية

66 عبد الله فراج عبد الله السيد الدقهلية

67 رضا عبدالوهاب عبدالعظيم إسماعيل الدقهلية

68 وليد محمد محمد سيد الدقهلية

69 هاني رضا عبد الرحمن محمد محمود الدقهلية

70 وائل كمال علي محمد شرف الدقهلية

71 محمد طلعت مبروك عبدالجواد الدقهلية

72 ايوب احمد سعد محمد عبدالفتاح الدقهلية

73 محمد سعيد فرج سعيد فرج الدقهلية

74 مسعد رأفت ابوالفتوح سليمان الدقهلية

75 محمد المتولي احمد المتولي الدقهلية

76 أحمد عبد الفتاح محمد الدقهلية

77 محمد بكر احمد علي الدقهلية

78 أمير عطيه عبد العزيز على الدقهلية

79 محمود الفضالى محمد المرسى الدقهلية

80 محمد محمد مصطفي أحمد الدقهلية

81 اكرامى محمد اسماعيل السيد الدقهلية

82 هانى عبد الغفار عطا الله ابراهيم الدقهلية

83 محمد محمد ولد عطيه على الدقهلية

84 محمد عبده محمد المتولى الدقهلية

85 إبراهيم الشربينى الشربينى البلاسى الدقهلية

86 محمد اسماعيل محمد اسماعيل الدقهلية

87 رمضان مصطفى رمضان جمعه الدقهلية

88 ابراهيم ابراهيم حسن سعد الدقهلية

89 ولاء عبدالرازق السيد ابراهيم الدقهلية

90 محمد ابراهيم محمد حسن الشيخ الدقهلية

91 أحمد على محمود محمود الدقهلية

92 محمود احمد عبدالعظيم احمد الدقهلية

93 صالح مصطفى صالح صالح الدقهلية

94 حسن صبرى محمد مسعود الدقهلية

95 ابراهيم ابراهيم ابراهيم صقر الدقهلية

96 حسن حسن كمال على الدقهلية

97 محمد خيرى ذكى إبراهيم الدقهلية

98 طلعت محمد عبد الرؤف محمد ابراهيم الدقهلية

99 محمود محمد محمد مصطفي الدقهلية

100 هشام فوزي رجب محمد الدقهلية.