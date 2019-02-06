إعادة محاكمة 32 متهمًا في قضية "فض اعتصام النهضة".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات اتهامات بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

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