شكرا لقرائتكم خبر عن أحد حلفاء الإخوان المنشقين يكشف تورط الجماعة فى رشاوى وأعمال غير مشروعة بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد أبو هاشم، أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا، الأعمال غير المشروعة التى تقوم بها قيادات الإخوان الهاربة فى الخارج وبالتحديد فى مدينة إسطنبول التركية، وتورط قيادات الجماعة فى عمليات رشاوى.

وقال أحد حلفاء الإخوان المنشقين عنهم مؤخرا، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه إذا كانت البوذية و الهندوسية و الكونفوشيوسية و الزرادشتية و التاوية جميعها تحرم جريمة الرشوة فإن الإخوان كباقى الفرق الباطنية يحللون لأنفسهم الرشوة و سائر المحرمات الأخرى، إنهم يتعبدون بها كركن من أركان الدين بل يعتبرن أنها - كالتقية - هى الدين .

وأضاف عماد أبو هاشم، أن هناك الكثير من الشواهد والبراهين التى تحققت فى وجدانه عبر سنوات إقامته فى تركيا على نحو يؤكد أن الأنشطة الإجرامية المختلفة لعصابات "المافيا" الإخوانية قد امتدت إلى الكثير من الدول الأخرى بما فيها الجمهورية التركية حيث يستغل قيادات الإخوان علاقاتهم المتصلة ببعض المسئولين الأتراك فى تسهيل ارتكاب جرائمهم إما بالتدليس عليهم للتوسط لهم و إما بعرض الرشى عليهم ساعين إلى إفساد ذممهم.