شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات تجديد الرخصة من خلال موقع "مرور مصر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق إدارة النظم و المعلومات بوزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة موقع مرور مصر، داخل بوابة وزارة الداخلية، لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين فى إطار تطوير القطاعات الخدمية للشكل الإلكترونى.
-الدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات المرور
-اختيار رخصة تجديد المركبة و يختار السائق رخصة المركبة المطلوب تجديدها
- تقديم صور للرخصة السابقة و الرقم القومى سارية و شهادة المخالفات
-لتجديد المركبة أو الدراجة يجب أن تقل عن 2030 سي سي
-دفع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة
- يتم توصيل الرخصة لعنوان ما أو يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر
-إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود
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