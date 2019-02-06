شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الرئاسة ينشر فيديو لأهم مشروعات بورسعيد فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو عن مشروعات محافظة بورسعيد.

وتحت عنوان "بورسعيد تستحق"، أظهر مقطع الفيديو المشروعات التنموية التى نفذت فى المدينة الباسلة، خلال عهد الرئيس السيسى.

وأوضح الفيديو، أن بورسعيد أصبحت رقماً مهماً خلال عهد الرئيس السيسى، وهو ما تمثل فى مشروعات تنموية أهمها حقل ظهر، ومشروع شرق التفريعة، ومشروع أنفاق قناة السويس العملاق، وكذلك المنطقة الصناعية.

ورصد الفيديو، أنه لأول مرة تفتح بورسعيد بوابتها الصناعية الجنوبية لإنشاء قلعة صناعية كبرى تضم العديد من المصانع العملاقة، ومصانع الصناعات المتوسطة.

وسلط الفيديو الضوء على بناء مشروعات وحدات سكنية متنوعة، خلال الـ4 سنوات الماضية، وخلق بديل حضارى للأسواق البورسعيدية المشهورة، وتجهيز عدد من المستشفيات، وتطوير المدارس الحكومية، واستقبال تجربة إحدى المدارس اليابانية، فضلاً عن الرواج فى الحركة السياحية.