أخبار مصر | 'الصحفيين' تنتخب المكتب التنفيذي لشعبة الشؤون الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تنتخب المكتب التنفيذي لشعبة الشؤون الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي عضو مجلس النقابة، المكتب التنفيذي لشعبة الشؤون الإفريقية والعربية بالنقابة.

وأعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد، والمُشرف على الروابط والشعب بالنقابة، عن فوز أشرف بدر رئيس تحرير الأهرام العربي السابق رئيسًا للشعبة بالتزكية، وفوز الدكتور أحمد فارس سليمان مدير تحرير البوابة نيوز أمينًا عامًا للشعبة، وفوز الزملاء عبدالرحيم أغا وعلي طرفاية بجريدة البوابة نيوز، والزميل أيمن عامر من مؤسسة أخبار اليوم جريدة الأخبار المسائي بعضوية المكتب التنفيذي.

وكان ترشح على منصب رئيس شعبة محرري الشؤون الإفريقية عضو واحد، وهو أشرف بدر من مؤسسة الأهرام.

وترشح على أعضاء المكتب التنفيذي للشعبة: أحمد سليمان جريدة البوابة، وأيمن عامر من أخبار اليوم، ورامي إبراهيم من المشهد، وعبدالرحمن أغا من شعب مصر، وعلي طرفاية من البوابة، ومحمد السيد حمادة من الأهرام.

وكانن فتحت نقابة الصحفيين باب الترشح لانتخابات مجلس الشُعبة، السبت الموافق 19 يناير 2019 ، حتى الخميس 24 يناير، وتم تلقي الطلبات بإدارة شؤون المجلس بالنقابة، عقبها تلقي الطعون والتظلمات لمدة يومين، انتهت يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019، وأُعلنت قائمة المرشحين النهائية الإثنين 28 يناير2019.