«نصف مليار جنيه».. أين تذهب رسوم النظافة؟

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منظومة جديدة للنظافة لزيادة المحصلة من نصف مليار إلى 2.3 مليار على فواتير الكهرباء.. حمزة: كل محافظ يحصل زي ما هو عاوز.. وزكي: تحويل المبالغ بشيك لصالح المحافظة

لم تكتف وزارة الكهرباء بزيادة الأسعار بعد 5 أشهر من الآن، فمع حلول يوليو من كل عام يُصعق المواطن بزيادة جديدة في أسعار الفواتير، يضاف إلى هذا أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أعلن فرض زيادة على فواتير الكهرباء، مقابل جمع القمامة أيضا. وكشف وزير الكهرباء أن وزارته تحصل حاليًا على نصف مليار جنيه سنويا، رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وفى ضوء منظومة النظافة الجديدة، التى تسعى الدولة إلى تنفيذها، فمن المتوقع أن يزداد هذا المبلغ إلى 4 أو 5 أضعاف، ليصل تقديريا إلى نحو 2.3 مليار جنيه.

«2.3 مليار جنيه».. هو الرقم المستهدف من زيادة المبلغ المحصل على فواتير الكهرباء من رسم النظافة، كما أعلن الدكتور محمد شاكر، أنه لن يتوقف عند هذا الحد، بل تطمح الحكومة في تحصيل مبالغ أكبر، حسب ما توضحه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إذ تؤكد أن المستهدف فى منظومة النظافة الجديدة تحصيل

«2.3 مليار جنيه».. هو الرقم المستهدف من زيادة المبلغ المحصل على فواتير الكهرباء من رسم النظافة، كما أعلن الدكتور محمد شاكر، أنه لن يتوقف عند هذا الحد، بل تطمح الحكومة في تحصيل مبالغ أكبر، حسب ما توضحه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إذ تؤكد أن المستهدف فى منظومة النظافة الجديدة تحصيل 2.3 مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2 مليار جنيه من الوحدات التجارية، ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي، ومليار جنيه من نسب الضرائب العقارية وصندوق الخدمة بالمحافظات، و2.2 مليار جنيه دعم موازنة الدولة ممثلة في وزارة المالية. 7.7 مليار جنيه سنويا 7.7 مليار جنيه سنويا المبالغ المالية المستهدف تحصيلها من المنظومة الجديدة "7.7 مليار جنيه سنويا"، وفقًا لوزيرة البيئة، مضيفة: لن تؤثر الرسوم الجديدة على 85% من المواطنين، منوهة بأن خطة الحكومة المتعلقة بملف النظافة تسير وفق 4 برامج، الأول متعلق بتطوير البنية التحتية وتطويرها لهذا القطاع على مستوى الجمهورية من مصانع ومدافن ومعدات وغيرها من ضوابط البنية التحتية التي تعد عاملا أساسيا في نجاح المنظومة، والثاني يتعلق بتمويل عقود التشغيل وعمليات الجمع والنقل، والثالث يتعلق بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص بالمنظومة، أما الرابع فيتعلق بدور المجتمع المدني في هذه المنظومة. اقرأ أيضًا..22 مليون طن سنويًا..كيف تُنتج الكهرباء من القمامة؟ أين تذهب أموال النظافة التي تحصلها الكهرباء على الفواتير؟ سؤال طرحته "التحرير" على الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، وأجاب: "الوزارة تُحصل رسوم القمامة من المواطنين وتوردها للمحليات للاستفادة منها". كل محافظ زي ما هو عاوز وأضاف حمزة أن مبالغ النظافة تُورد للمحليات، حسب نظام التحصيل الخاص بكل محافظة، قائلًا: "كل محافظ يحدد آلية التحصيل.. زي ما هو عاوز". وعن قيمة المبالغ المالية التي يتم تحصيلها حاليًا للنظافة، عبر فواتير الكهرباء الصادرة رسميًا، قال طارق زكي، رئيس الشئون التجارية بإدارة مصر الجديدة، التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن اختلاف قيمة رسوم النظافة على حسب طبقة السكان ما بين "شعبي - متوسط - متميز"، فالكل يدفع على الفاتورة قيمة مختلفة على حسب محل سكنه. الشعبي بـ3 والمتميز بـ9 الشعبي بـ3 والمتميز بـ9 ووزع زكي قيمة الرسوم، والتي تبدأ من 3 جنيهات للأحياء الشعبية، وتحصيل قيمة 5 جنيهات من الأحياء المتوسطة، لافتًا إلى أن بعض المربعات السكنية بعدد من الأحياء الشعبية والتي تمتاز بتحسن معيشي إذا ما قورنت بغيرها من المربعات بنفس الحي الشعبي تحاسب بـ5 جنيهات. اقرأ أيضًا..إنذاران و3 فواتير.. إجراءات الكهرباء قبل رفع العداد وأضاف أن رسوم تحصيل النظافة من الأحياء المتميزة تقدر بـ9 جنيهات كل شهر، مشددا على أن هذه المبالغ المالية موضوعة من قبل المحليات، وليس للكهرباء أي علاقة بتحديد القيمة. وتابع: تُحصل قيمة رسوم النظافة من الإدارات المختلفة، ويتم تجميع المبلغ المالي شهريًا بالإدارة المركزية للشركة، ويتم إرسالها أو تحويلها بشيك لصالح المحافظة والمحليات. "رسوم تحصيل النظافة من الأحياء المتميزة تقدر بـ9 جنيهات كل شهر"، شدد رئيس الشئون التجارية بإدارة مصر الجديدة، التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، على أن هذه المبالغ المالية موضوعة من قبل المحليات، وليس للكهرباء أي علاقة بتحديد القيمة. واختتم: "تُحصل الإدارات قيمة رسوم النظافة، ويتم تجميع المبلغ المالي شهريًا بالإدارة المركزية للشركة، ويتم إرسالها أو تحويلها بشيك لصالح المحافظة والمحليات".

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