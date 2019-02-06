شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الكتاب يسدل الستار على دورته الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، الثلاثاء، حيث شهد اليوم الأخير للدورة الخمسين للمعرض، الذى أقيم فى مركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، إقبالًا متوسطًا مع إسدال الستار على دورة «اليوبيل الذهبى»، حيث اقتربت أعداد زوار المعرض من 3 ملايين زائر.

وقال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن ما حدث فى الدورة الـ50 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب جهد جبار لما سماه «جيش العاملين بالمعرض»، موضحاً أن إدارة المعرض حاولت الخروج بأفضل ما لديها، «واستطعنا أن نكون انعكاساً لواجهة مصر الحضارية»، مضيفاً: «أى شكر لن يوفى جهد العاملين بالدورة، وأتمنى استقبال كل ما رأيتموه سلبياً».

وتابع، فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه مهما كانت الطفرة التى حدثت فى تنظيم الدورة الحالية، فنحن بحاجة لأن نطورها لأن اقتناعنا بالنجاح الكامل هو أول الطريق للفشل، وأن العمل فى الدورات المقبلة للمعرض سيكون صعباً على أى أحد لكى يستطيع تطوير ما تم عمله العام الحالى.

وأوضح إسلام بيومى، مدير إدارة المعارض فى الهيئة العامة للكتاب، إن عدد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب «دورة اليوبيل الذهبى» فى اليوم الثالث عشر لدخول المعرض، حوالى 280 ألف زائر، بإجمالى 2 مليون 666 ألف زائر منذ افتتاحه يوم 23 يناير الماضى حتى 4 فبراير الجارى. ومن جانبها كرمت إدارة المعرض أعضاء لجان التنظيم بالدورة الخمسين للمعرض، وهى: اللجنة الثقافية واللجنة الفنية واللجنة الإعلامية ولجنة الطفل ولجنة المئويات ولجنة الشباب، والذين بلغ عددهم 62 اسماً.

وقال شوكت المصرى، المشرف على الفعاليات الثقافية بالمعرض: «تضم تلك اللجان أسماء وقامات كبيرة فى مجالاتها، لم يتوانوا عن العمل بجهد كبير وتحت ظروف صعبة واجهتها تحضيرات الدورة الحالية، كما تم تكريم شخصيات خاصة، بينهم محروس إبراهيم، الموظف بهيئة الكتاب، والذى شارك فى تنظيم معرض الكتاب لأكثر من 40 عاماً».

وتم تكريم أفضل مبادرة ثقافية فنية، حيث حصدت مبادرة «القلم» المركز الأول، وجاءت فى المرتبة الثانية مبادرة «رواد»، والثالثة مبادرة «السماء الليلة»، وفازت بجائزة لجنة التحكيم الخاصة مبادرة «جمهورية سلوكية».

وتم منح شهادات تكريم لجميع المتطوعين، الذين بلغ عددهم 580 متطوعاً، تم تقسيمهم على 20 مجموعة، داخل صالات عرض الكتب وفى الساحات وعلى بوابات الدخول.