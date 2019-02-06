شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأكاديمية الوطنية: ماكرون خريج المدرسة الفرنسية للإدارة ولكنها تختلف عنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، إن الرئيس الفرنسي ماكرون، كان خريج المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، مشيرة إلى أنها مدرسة عظيمة تخرج الكوادر داخل الجهاز الإدارى بالدولة.

وأضافت «راغب»، في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه في مصر المعطيات مختلفة عن فرنسا ولذلك ليست الاكاديمية نسخة منها ولكنها شريك هام للأكاديمية الوطنية المصرية.

وتابعت أن الأكاديمية تعيد تكوين البرنامج ليلائم المعطيات المصرية مشيرة إلى أن مصر ليست محدودة لتجربة معينة لأن كل تجربة لها خصوصيتها.