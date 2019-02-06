شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد: إنجازات السيسي أكبر من سكان قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عزمي مجاهد، إنه «يقف كالعادة عاجزاً عن ملاحقة إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشروعات التي حققها للدولة المصرية»، مضيفا: «والله روح عربية جميلة تسود في المنطقة مع عودة مصر لقلب العروبة».

وقال «مجاهد» في برنامجه «مع عزمي» عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم الثلاثاء، إن مصر تتقدم للأمام بخطوات كبيرة جدا وأعدائها يتراجعون للخلف بنفس قوة صعود مصر.

وأضاف أن «السيسي يسابق الزمن، وبيشوط أعداء مصر برجله، الرئيس واخدنا لسابع سماء وبيدوس على الخونة بكل إنجاز تحققه الدولة، النهاردة إنجازات مصر عجيبة جدا». وتابع: «والله العظيم عدد مشروعات السيسي أكثر من عدد سكان قطر، والله أنا أنقل لكم الواقع».