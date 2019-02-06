استشاري نفسي: الصراع الداخلى يتحول إلى أعراض جسمانية وله علاج دوائي ونفسي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن الكثير من الأمراض النفسية تحدث نتيجة الضغط النفسي في موقف معين.
وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن الصراع النفسي الداخلى يتحول إلى أعراض جسمانية وله علاج دوائي ونفسي.
وتابع أن بعض الحالات المرضية بعد تحسنها مع الدواء يمكن سحبه وتوقف تناوله، وإذا لم تتحسن الأمور وتستقر يمكن استخدام الدواء بجانب جلسات العلاج النفسي.
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