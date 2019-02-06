شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح فوزي: «فرنسا عدلت الدستور 24 مرة.. والكمال لله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن دستور فرنسا الحالي دخل حيز النفاذ عام 1958.

وتابع فوزي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «الدستور الفرنسي عدل بعد عام ونصف من دخوله حيز التنفيذ، ثم عدل مرة أخرى بالمخالفة لنص الدستور»، مشيرا إلى أن الدستور الفرنسي تم تعديله 3 مرات في سنة واحدة.

وأضاف فوزي «التعديل رقم 24 للدستور الفرنسي كان عام 2008 وشمل 36 مادة، فضلا عن أن هناك مقترحا بتعديل مواد بالدستور الفرنسي قيد المناقشة.

وأردف أستاذ القانون الدستوري «الكمال لله فقط، وصناعة البشر تتضمن نقصان».