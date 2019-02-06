شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 3 متوفين و13 مصابًا بانهيار عقار الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالدفع الفورى للجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وبحث موقف كافة المنازل الآيلة للسقوط بمدينة الأقصر، وذلك عقب واقعة انهيار عقار سكنى مكون من 3 أدوار بالقرب من مدرسة الأقباط، حيث توجه المحافظ لموقع العقار فور علمه بالحادث ووجه بتوفير الرعاية الصحية للمصابين والعناية بهم وصرف تعويضات فورية للمتضررين من قبل المحافظة والتضامن الاجتماعى.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من "شهد شعبان يسرى" 8 سنوات، و"آية شعبان يسري" 5 سنوات، و"إيزابيلا هارف" 80 سنة، وإصابة كل من "إيفنت هاوس" ألمانية كدمات متفرقة بمستشفى الأقصر الدولى، و"سوزان مول" ألمانية 38 سنة وخرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها، و"جوشين مول" خرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها، و"طارق فاوى محمد" و"أحمد منصور محمد"، و"حجاج محمد حازم"، و"ممدوح محمد"، و"أحمد منصور عبد الله"، و"الشايب بطرس" و"يوسف سمير" و"محمد سيد امبابي" و"جابر عبيد محمود"، و"ميخائيل عبد المسيح ميلاد"، خرج جميع المصابين المصريين ماعدا 4 فقط ما زلوا يتلقون العلاج.

وقالت المحافظة – فى بيان رسمى – أنه انهار عقار سكنى خالى من السكان مكون من 3 طوابق مبنية بالطوب اللبن بشارع الحوض بالقرب من مدرسة الاقباط الاعدادية بوسط مدينة الأقصر، ولقيت سيدة ألمانية مصرعها تصادف مرورها أسفل العقار وطفلتين وإصابة 13 آخرين، وتوجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى موقع الحادث فور علمه بالواقعة يرافقه اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر والعميد صلاح المندوه وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ والمتحدث الإعلامى، ومدير أمن الأقصر اللواء طارق علام، والقيادات الأمنية والتنفيذية، كما تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والحماية المدنية لإنقاذ المواطنين واستخراجهم من تحت الأنقاض.

ووجه محافظ الأقصر بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ونقل الحالات التى تحتاج إلى العلاج خارج الأقصر بسرعة فورية مقدماً تعازيه لأسر المتوفين والضحايا، وصرح العميد صلاح المندوة المتحدث الإعلامى للمحافظة بأن المحافظ وجه بالدفع الفورى للجنة المنشآت الآيلة للسقوط وقيامها ببحث موقف كافة المنازل الآيلة للسقوط بمدينة الأقصر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لمنع تكرار الواقعة.

وأوضح العميد صلاح المندوة، إن المحافظ أمر بصرف تعويضات عاجلة ومناسبة للمصابين من قبل المحافظة والتضامن الاجتماعى، لافتا إلى أن المحافظ وكافة القيادات يتواجدون فى موقع الحادث منذ بدء الواقعة ولن يغادروا موقعهم حتى يطمئنوا على سلامة جميع المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم.