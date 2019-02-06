السياحة الدينية: يوجد ثقة كبيرة من المواطنين في الحج السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن هناك تواصل مستمر بين وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة وشركات السياحة للتدخل لحل أية مشاكل تواجه الشركات.

وتواصل شركات السياحة، تلقي طلبات الراغبين في الحج السياحي، طبقا للضوابط المنظمة للحج هذا العام والتي اعتمدتها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط.

وأوضح إبراهيم، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك ثقة كبيرة من المواطنين في الحج السياحي نظرا للخدمات المتميزة التي اعتادت شركات السياحة على تقديمها للمواطنين سنويا.

وأضاف أن اللجنة أيضا تقوم بالتواصل مع مؤسسة الطوافة للترتيب المبكر للحج وبحث مطالب شركات السياحة خاصة في المشاعر المقدسة وهناك تجاوب كبير من كافة الأطراف في إطار منظومة جيدة للتعاون في خدمة ضيوف الرحمن.

وأعلنت وزارة السياحة تقديم تسهيلات لراغبي الحجز في الحج السياحي بهدف التيسير على المواطنين، وذلك بتقديم بجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، على أن تستكمل باقي الأوراق للفائزين بعد إجراء القرعة.