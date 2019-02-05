تعيين "أبوزيد الأمير" نائبًا لرئيس جامعة الأزهر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور محمد أبوزيد الأمير، أستاذ ورئيس قسم الفقة العام بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، نائباً لرئيس جامعة الأزهر لشئون قطاع الوجه البحرى بطنطا.

تدرج نائب رئيس جامعة الأزهر الجديد في التعليم الأزهرى منذ الصغر، حيث حصل على ليسانس الشريعة والقانون جامعة الأزهر عام ١٩٨٥م، والتحق بالدراسات العليا، وحصل على الماجستير في الفقه الإسلامي عام ١٩٨٩، ثم حصل على العالمية الدكتوراة بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام ١٩٩٣م، وعين مدرسا بقسم الفقه بجامعة الأزهر، وتدرج علميا حتى حصل على الأستاذية في الفقه الإسلامي عام 2003.

أصبح "أبو زيد الأمير" رئيسا لقسم الفقة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات عام ٢٠١٠، ثم وكيلا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، وفصولها الملحقة أنذاك بمحافظة بورسعيد والسادات، ثم فاز بالتزكية عميدا للكلية في يوليو عام ٢٠١٢م، ثم صدر قرار بندبة رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية في العام 2014م، ثم منسقا عاما لبيت العائلة المصرية، ثم نائبا لرئيس جامعة الأزهر لقطاع الوجة البحري بطنطا لمدة أربعة سنوات.

أشرف نائب رئيس الجامعة الجديد على العديد من رسائل الماجستير ثم الدكتوراة في مختلف كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إضافة لإشرافه على العديد من الرسائل العلمية بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، شارك فى العديد من المؤتمرات المحلية والدولية داخليا وخارجيا، وله العديد من الأبحاث العلمية المحكمة فى مجال الفقه الإسلامي.