"لا تخففوا الملابس".. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة تعود إلى التغيرات المناخية التي أثَّرت على أغلب أنحاء العالم.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدًا ستنخفض 11 درجة لتصل إلى 20، بعد أن سجلت اليوم 31 درجة، لافتًا إلى أن الطقس ليلًا شديد البرودة اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً حتى الثامنة من صباح اليوم التالي.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم تخفيف الملابس مع استمرار فصل الشتاء، وتوخِّي أقصى درجات الحذر على الطرق في ظل توقعات بفرص لسقوط أمطار غدًا تصل إلى حد السيول على جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.