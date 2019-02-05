السيسي: الدولة تحرص على تشجيع المشروعات الصغيرة

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الرئيس: تنمية مصر مسئولية جماعية تتطلب تضافر الجهود سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المواطنين.. ومحافظ بورسعيد: يستعرض إنجازات المحافظة من 2014

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير التمويل اللازم للشباب لتشغيل المصانع التي تم الانتهاء من إنشائها، مشددًا على تضافر جهود أجهزة الدولة والبنوك لتخفيض التكلفة وتشجيع الشباب على الانخراط في المجال الصناعي والإنتاجي، مؤكدًا حرص الدولة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير سبل الدعم لنجاحها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم الثلاثاء، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطلابية بالمحافظة، بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

وأكد الرئيس أهمية الوعي بكيفية الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات وغيرها من المشروعات المتعددة التي يتم تنفيذها في جميع أرجاء مصر، مشددًا على أن تنمية مصر مسئولية جماعية تتطلب تضافر الجهود سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المواطنين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن

وأكد الرئيس أهمية الوعي بكيفية الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات وغيرها من المشروعات المتعددة التي يتم تنفيذها في جميع أرجاء مصر، مشددًا على أن تنمية مصر مسئولية جماعية تتطلب تضافر الجهود سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المواطنين. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تشمل جميع المحافظات، والتي بدأت بالاجتماع مع محافظ الوادي الجديد والقيادات في 12 يناير الماضي، وذلك لحرص الرئيس على متابعة تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الخدمية المقدمة للمواطنين، والتفاعل المباشر مع الجهات المركزية للدولة للعمل على تحسين الخدمات لأهالي المحافظة، والعمل على تذليل أية صعوبات في هذا الصدد، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار. واستعرض محافظ بورسعيد أبرز الإنجازات التي حققتها المحافظة منذ عام 2014 في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات بلغت نحو 462.340 مليار جنيه في العديد من القطاعات، ومنها مشروع تنمية شرق بورسعيد الذي يتضمن إنشاء امتداد لمدينة بورسعيد شرق قناة السويس، وإنشاء منطقة لوجستية وصناعية وتجارية كبرى عن طريق تنفيذ ميناء بحري يشمل أرصفة بطول 5 كيلومترات وعرض 500 متر، ومجرى مائي بطول 3 كيلومترات. كما استعرض منطقة صناعية بمساحة 40 مليون متر مربع، ومنطقة سكنية على مساحة 4 ملايين متر مربع تستوعب 190 ألف مواطن، ومنطقة لوجستية بمساحة 30 مليون متر مربع، ومنطقة مزارع سمكية بمساحة 80 مليون متر مربع تنتج 55 ألف طن أسماك يومياً، متابعًا أنه يتم تطوير طريق بورسعيد – شرم الشيخ بطول 500 كم، وطريق الإسماعيلية – بورسعيد غرب القناة بطول 104 كيلومترات، فضلا عن إنشاء "محور 30 يونيو " الذي يبدأ من الطريق الدولي الساحلي جنوب بورسعيد، حتى الكيلو 90 طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي بطول 102 كيلومتر. وتابع المحافظ: آخر تطورات تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي سيبدأ بالمحافظة، وكذلك تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، حيث أوضحت وزيرة الصحة أنه تم الانتهاء من قوائم الانتظار بالمحافظة، فضلاً عن الانتهاء من المسح الطبي بنسبة 65% من إجمالي سكان بورسعيد. وأشار إلى ما تم إنجازه في قطاع التعليم، ومواصلة توفير التدريب والتأهيل العلمي للمعلمين لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، كما استعرض عددا من المشروعات، منوها بأنه تم بناء 7316 وحدة سكنية باستثمارات بلغت مليار جنيه، من أجل توفير حياة كريمة لسكان هذه المناطق. وأضاف راضي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتذليل الصعاب وحل المشكلات التي تواجه المحافظة، بالتنسيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة. وأكد الرئيس أن نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل يتطلب التزاماً متبادلاً بين الدولة والمواطنين، وأن يقوم كل طرف بدوره على أكمل وجه، حتى يتسنى تنفيذ هذا المشروع القومي الهام على أفضل المستويات والمعايير العالمية. ووجه بمواصلة العمل الجاري لرفع كفاءة وتطوير بحيرة المنزلة، وإعادتها لسابق عهدها بعد أن تقلصت مساحتها كثيراً بسبب التعديات، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأية تعديات عليها لأنها تمثل ثروة قومية يجب استغلالها اقتصادياً وسياحياً لصالح الشعب، فضلاً عن تغيير الأساليب القديمة في إدارة هذه الموارد إلى أساليب علمية حديثة، ضمن التصور الشامل لشكل الدولة الحديثة في "المستقبل".

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