شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إننا سنشهد انخفاض في درجات الحرارة غدًا من 10-11 درجة على شمال البلاد، مع استمرار تساقط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تصل لحد السيول على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، وشرم الشيخ والغردقة وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن غدًا سنشهد هدوء في الرياح، موضحًا أنه خلال يوم الجمعة سوف تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مناشدًا من يتوجه للسواحل الشمالية باصطحاب شمسية لوجود أمطار بها.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.