شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح السعودى بالمعرض يكرم مؤسسة مجدى يعقوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم الجناح السعودى المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ50، أمس، مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، حيث حضر حفل التكريم الدكتور وائل عبدالعال، المدير الطبى لمركز مجدى يعقوب لعلاج أمراض القلب فى أسوان، نيابة عن مؤسسة مجدى يعقوب.

وبدأ «عبدالعال» بجولة فى أروقة الجناح السعودى بالمعرض، حيث شاهد دُور النشر والجامعات المشاركة بالجناح، وكذلك اطّلع على الإصدارات المختلفة والمتنوعة فى جميع المجالات العلمية والثقافية. وأشاد «عبدالعال» بحسن تنظيم الجناح وما يقدمه لجمهور المعرض، وكذلك المواد المعروضة من حيث التنوع، والتى نحتاجها فى العصر الحديث لأنها متطورة وتمثل فكراً حديثاً من حيث التقنيات أو اللغة المستعملة وعلى أنماط مختلفة، وأوضح أن الجناح هنا يقدم رسالة عامة للتواصل ما بين الثقافات والشعوب، وإظهار المجتمع العربى الإسلامى بصورته الحقيقية، وأنه مجتمع مسالم ومحب للآخر ويؤمن بالتعايش مع الجميع. وأضاف «عبد العال» أن ما رآه اليوم شىء مبهر يدل على مكانة المملكة ويقدم الثقافة والتاريخ والتراث السعودى بشكل يليق بمكانتها، وبالطبع تشكر الملحقية الثقافية بالقاهرة، وعلى رأسها الدكتور خالد بن عبد الله النامى، المحلق الثقافى بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، وأن ما يقدم فى الجناح منتج عالى الجودة ويتواكب مع العصر الحديث الذى نعيش فيه بسرعته وتكويناته الإلكترونية، وكذلك الطفرة الكبيرة فى مجال التكنولوجيا والأون لاين، معبراً عن سعادته بدعوته لزيارة جناح المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجناح السعودى بالمعرض يكرم مؤسسة مجدى يعقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.