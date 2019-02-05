شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة «صبحى»: «فارس بلا جواد» فضح المخطط الصهيونى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قاعة ثروت عكاشة لقاءً فكرياً مع الفنان محمد صبحى، أداره الدكتور عمرو دواره، الناقد المسرحى، وبدأت فعاليات اللقاء بعرض فيلم وثائقى عن الفنان محمد صبحى بعنوان: «فارس الفن العربى»، تحدث فيها الفنانون عن شخصية «صبحى» وبراعته فى التمثيل، وتم استعراض مجموعة من ألمع مشاهد «صبحى» المسرحية والدرامية، الذى تفاعل معها الحضور بشكل كبير. وقال الفنان محمد صبحى إنه فخور للغاية بفكرة نقل معرض الكتاب إلى القاهرة الجديدة ليظهر بذلك المظهر الحضارى الذى يواكب مختلف المعارض التى تقام فى الخارج، مشيرا إلى أنه حينما كان فى سن الـ10 سنوات كان يذهب إلى دار الكتب للاطلاع على الثقافات المختلفة، وهذا ما يتمناه فى معرض الكتاب أن يكون مناسبة ثقافية للقراءة والاطلاع فقط وليس للترفيه والتسلية. وأضاف «صبحى»: «أتمنى أن يساهم معرض القاهرة الدولى للكتاب فى رفع معدلات القراءة فى مصر، وإبعاد الشباب والكبار عن التكنولوجيا التى يمكث عليها المصريون ما يقرب من 16 ساعة يوميا، وأعتقد أننا استخدمنا من التكنولوجيا أسوأ ما فيها». وأشار إلى أن مصطلح تجديد الخطاب الدينى «مطاط» للغاية، مطالبا بتحديد معايير واضحة يشارك فى وضعها كل مؤسسات الدولة لتجديد الخطاب الدينى. وتابع: «بداخلى عشق للمعلم، والذى يأتى فى المرتبة الأولى،

حيث يستطيع أن يقدم عشرات الأعمال المفيدة للمجتمع، ومن ثم أعشق المخرج، ومن ثم أعشق الممثل»، مشيرا إلى أن هناك «بوتيكات» فى مصر الآن لاستغلال المواهب التمثيلية مقابل دفع المال، وهذا ما دفعنى لإنشاء مدرسة لتعليم العزف والتمثيل بالمجان فى أكتوبر، ونتيح من خلالها الفرصة للموهوبين بالظهور فى أعمال فنية كبيرة. وأكد «صبحى» أنه حاول من خلال أعماله أن يصنع تيارا مختلفا، من خلال تقديم مسرح مختلف تماما عما قدمه الآخرون، موضحا أن الاختلاف هو أسلوب حياته، حيث يعشق تقديم أعمال هادفة ومختلفة فى كل شىء، مضيفا: «أحب البعد عن النمطية، فلو اشتغلت ألمّع جزم سأكون أفضل واحد فى هذه المهنة، فأنا دائما أحلم بأن أكون الأول فيما أعمل به». وتابع: «الفن بلا شاطئ، وهذا مبدأ دائما أضعه أمام عينى فى كل شىء، حتى أخرج أفضل ما لدى دائما إلى آخر العمر، فأنا مؤمن بأن الإنسان إذا وضع شاطئا لنفسه فى المجال الذى يعمل فيه، سيقتل إبداعه». وقال «صبحى»: «حزين لغياب النقد الفنى الآن فى مصر، فإذا بحثت عن النقاد المصريين لن تجد إلا اثنين أو ثلاثة على أكثر تقدير هم بالفعل نقاد فنيون، وهذا شىء محزن للغاية، وجيلى عاش حالة نقدية رائعة، كانت بمثابة وسام على صدورنا، لأن النقاد قديما كانوا يوجهوننا إلى الطريق الصحيح، ولكن الآن نشهد حالة من غياب النقد الفنى، وما أكثر ما يقدم اليوم من نماذج فاسدة على الشاشة يعتبرها أطفالنا أبطالا ونجوم شباك». وأضاف: «كنت بخاف جدا من الفنانة زوزو نبيل بسبب صوتها، وفى أحد الأعمال كنت بوجه ملاحظاتى للممثلين، فجاءت إلىَّ ونطقت بنبرة صوت مرتفعة: (لماذا لم توجه لى ملاحظتك؟!)، فقلت لها: (بصراحة أنا بخاف منك)»، وسرد صبحى مجموعة من المواقف الكوميدية التى جمعته بالفنانة سناء جميل، وجميل راتب وغيرهما من الفنانين، والذى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وتابع: «إتعلمت من كل بنى آدم خدم الوطن، ومن أهمهم السيناريست نيروز عبد الملك، حيث تبنى موهبتى، وكان سببا كبيرا فيما وصلت إليه الآن، وإلى الآن ما زلت أتعلم من مختلف الأشخاص الكبار والصغار». وأشار إلى أن بدايته كانت موفقة للغاية فى السينما، حيث قدم العديد من الأفلام السينمائية الجيدة، ولم يفشل أى فيلم فيها، مضيفا: «أعتقد- دون غرور- أن السينما فشلت فى محمد صبحى ولم أفشل أنا فيها، حيث وصلت لمرحلة ما رفضت فيها السينما رغم عرض مبالغ كبيرة عليا بسبب ضعف المادة التى سأقدمها للجمهور». وأكد «صبحى» أن التيار الجديد من الفنانين هو المسؤول عن فساد الدراما المصرية، فبعدما عانت السينما ذهبوا إلى الدراما وقاموا بإضفاء المشهد السينمائى على الأعمال الدرامية، وهذا يعد فشلا ذريعا، مضيفا: «لا يصح أن نقدم دراما فى شكل سينمائى، ولذلك أنا بعتبر إن التليفزيون باظ بسبب لجوء السينمائيين إليه». وأشار إلى أنه يعتبر أن «فارس بلا جواد» أهم ما قدمه خلال حياته الفنية، لأنه ببساطة يفضح المشروع الصهيونى، مؤكدا على أن إسرائيل ستظل العدو الأول للعرب، ولن يستطيع أحد أن يقنع الأمة بأنها «دولة صديقة». وتابع: «إسرائيل ستظل العدو الأزلى الذى يستغل غباءنا لتحقيق أهدافه، فهى دولة تخطط إلى أبشع مما نحن نتخيله، وكل ما حدث فى الوطن العربى من ثورات ليس ربيعا عربيا، وإنما هو فى الأساس مخطط للصهاينة لتقسيم المنطقة». وأكد صبحى أنه يصعب عليه تقديم فارس بلا جواد على خشبة المسرح فى هذا التوقيت، لأن اسمه وضع مع إبراهيم نافع- بسبب قانون أخرجه بوش- ضمن قائمة عريضة من الأسماء المعادية للسامية، ولذلك يصعب الآن تقديم فارس بلا جواد على المسرح. وقال إن المشكلة الحقيقية التى يواجهها المسرح خلال هذه الأيام هو «التسيب»، مشيرا إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تصنع التميز فى الفن من خلال إطلاق مصطلحات، مثل الفيلم الشبابى، والمسرح الشبابى، والأغنية الشبابية، وهذا خطر حقيقى يواجه الفن فى مصر.