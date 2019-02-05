شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى شابات البرنامج الرئاسي تكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع مسؤولي بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت نيفين مصطفى الشاعر، من شباب البرنامج الرئاسي، إنها «تشرفت بحضور اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المسؤولين والمواطنين في بورسعيد، وإن الحدث كان جديدًا على أكثر الحاضرين»، موضحة أن «تجربة الاجتماع جديدة ورائعة».
وأضافت في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الاجتماع استمر حوالي 3 ساعات، وأهم القضايا هي تشجيع الشباب على المشروعات الصناعية، والمدينة أنشئت بها 58 مصنعًا افتتحهم الرئيس السيسي، وبدأ الشباب العمل فيهم والتصدير للخارج».
وتابعت أن «الرئيس السيسي وجه بتذليل كل الصعوبات للشباب من أجل تمويل مشروعاتهم»، موضحة أن «الاجتماع كشف لنا طريقة رؤية القيادة السياسية واتخاذ القرارات، وأنني حضرت أكثر من اجتماع من قبل مع الرئيس السيسي بصفتي من شباب البرنامج الرئاسي».
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