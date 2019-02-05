مقتل 4 وإصابة الخامس فى تبادل إطلاق نار بين الأهالى بقرية الحمادية فى سوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى منذ قليل 4 أشخاص مصرعهم بينما أصيب الخامس بطلقات نارية متفرقة على الجسم عقب نشوب اشتباكات بين المواطنين وإطلاق النار على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج بناحية قرية الحمادية دائرة مركز سوهاج بالقرب من مدينة سوهاج.
ومن جانبها انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بمجموعات قتالية وقامت بقطع الطريق السريع للحفاظ على أرواح المواطنين من مستخدمى الطريق، فى محاولة منهم لإيقاف إطلاق الأعيرة النارية وتحريك السيارات على الطريق على دفعات.
وتبين من التحريات مقتل أحمد أمين مرزوق 40 سنة، وعبدالحليم محمد عبدربه 73 سنة، وأحمد فتحى محمود 37 سنة، وسيد أحمد عبدالحافظ 22 سنة، وإصابة أحمد حماد السيد 35 سنة، بطلق نارى بالصدر.
تم نقل جثتين لمستشفى سوهاج العام وجثتين لمستشفى سوهاج العام والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعى ومازالت المجموعات القتالية حتى الآن تفرض طوقا أمنيا بالمنطقة.
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