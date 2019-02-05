بسيارة للمراقبة وأخرى لنقل المخدرات.. القبض على تشكيل عصابي بحوزته 500 طربة حشيش (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ضبط إثنين من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.. وبحوزتهما 500 طربة لمخدر الحشيش)

إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة ومتابعة العناصر الإجرامية النشطة فى مجال جلب وتهريب المواد المخدرة.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة المتخصصة فى تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم كلٍ من:

1)هيبة أ.هـ - مواليد 1985- سبق إتهامه فى 3 قضايا "أموال عامة، مخدرات، إيصال أمانة".

2)محمود- شقيق المتهم الأول- مواليد 1983.

3)محمد ح. ع– مواليد 1986 – سائق، سبق إتهامه فى 3 قضايا "مخدرات، خطف شخص، تبديد".

4)أحمد م. ح– مواليد 1989- وجميعهم مُقيمون بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى، الأمن العام، أمن الجيزة).. تم ضبط المتهمَيْن الأول والرابع, حال إستقلالهما سيارتين الأولى لمراقبة الطريق للسيارة الثانية المحملة بالمواد المخدرة، وذلك بمحطة تحصيل الرسوم بنهاية محور الضبعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وبحيازتهما ( 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 50 كيلو جرام– مبلغ مالى– 4 هواتف محمولة).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار بالإشتراك مع باقى عناصر التشكيل، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار وإستخدام السيارتين والهواتف المحمول لنقل وترويج المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط باقى عناصر التشكيل.