الداخلية تؤمن تنفيذ قرارت إزالة التعديات على أملاك الدولة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف. وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء ، إنه فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل ،.. فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهرالنيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.. وقد أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات: تأمين تنفيذ (20) قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية.. بنطاق محافظة (القليوبية قسم شرطة ثان شبرا الخيمة). مديرية أمن المنوفية: تأمين تنفيذ إزالة (57) حالة تعدى متنوعة. مديرية أمن بنى سويف: تأمين تنفيذ إزالة (13) قرار وحالة تعدى متنوعة. مديرية أمن الشرقية: تأمين تنفيذ (10) قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة منيا القمح. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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