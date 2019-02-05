محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نور العمروسي
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء في احتفالية منظمة المرأة العربية بيوم المرأة العربية، والذى يوافق الأول من فبراير من كل عام احتفالا وتكريما لها في كل البلاد العربية وتقديرا لجهودها وعطاءها في مسيرة التقدم والتنمية، واعترافا بحقوقها، والمساهمة فى الإسراع بعملية النهوض بالمرأة وتغيير أوضاعها.
ورفعت مرسي علم مصر على واجهة مقر منظمة المرأة العربية، وسط عزف النشيد الوطنى المصري.
وشهدت الاحتفالية رفع أعلام الدول العربية الأعضاء بالمنظمة على واجهة المقر الرئيسى للمنظمة، حيث حملت كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة برفقة مندوب دولتها لدى جامعة الدول العربية علم بلادها ورفعه على واجهة مقر المنظمة، يرافقها عزف النشيد الوطنى لكل دولة.
وشهدت الاحتفالية تكريم عددا من الفتيات العربيات المتميزات دراسيا.
شارك في الاحتفال الوزيرة الجزائرية غنية الدالية: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة هيفاء أبو غزالة: الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، السفير رياض العكبري: المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح: المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة العربية، محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومجموعة من ممثلي السفارات العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا مرسي تشارك في تكريم فتيات عربيات في يوم المرأة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.