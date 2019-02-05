وزيرة الثقافة عن مهرجان "التعاون الإسلامي": يعكس مكانة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن انطلاق المهرجان الثقافي والفني الأول لمنظمة التعاون الإسلامي من قلب القاهرة يعكس مكانة مصر في قلب العالم الإسلامي، مؤكدة أن مصر تظل دائما حصنا مدافعا عن الهوية العربية والإسلامية.

جاء ذلك خلال كلمة عبد الدايم في افتتاح المهرجان بدار الأوبرا المصرية اليوم الثلاثاء، بحضور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وعدد كبير من وزراء وسفراء الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأكدت الوزيرة أن إطلاق الدورة الأولى من المهرجان من قاهرة المعز مدينة الألف مئذنة يبعث رسالة للعالم عن أهمية القيم النبيلة للدين الإسلامي، مشيرة إلى أن المهرجان يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وكذلك التقارب بين الشعوب من خلال تبادل الثقافات المختلفة، والتأكيد على قيم الإسلام النبيلة التي تدعو إلى التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب.

وأوضحت أن تمسك مصر بتحقيق العقيدة الإسلامية هو ما دفع المنظمة لإطلاق الدورة الأولى من بلد الأزهر منارة العلم والعلماء، مقدمة الشكر لمختلف الوزارات والهيئات التي شاركت في تنظيم هذا المهرجان الهام.

وكرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وأمين عام المنظمة يوسف العثيمين عددا من الرموز المتميزة في العالم الإسلامي، وهم الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشئون الخارجية بالسعودية، وشيخ الإسلام مفتي القوقاز "أذربيجان" الله شكر باشا زاده، والشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة "الإمارات"، الشاعر المصري فاروق جويده، فوفور ادجوافي سيكا كابوري السيدة الأولى في بوركينا فاسو.

وتبادلت عبد الدايم والعثيمين دروع وزارة الثقافة ومنظمة التعاون الإسلامي.