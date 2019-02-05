محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه سيحسم أمر ترشحه للانتخابات على مقعد النقيب مجددا، يوم الخميس المقبل في مؤتمر صحفي.
وأضاف سلامة في تصريحات للصحفيين: "لن استطيع الإفصاح الآن عن أمر ترشحي إلا يوم الخميس".
يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أعلن فتح الباب لتلقي أوراق الترشح علس مقعد النقيب والتجديد النصفي لستة أعضاء يوم 10 فبراير القادم.
وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن في وقت سابق نيته الترشح على مقعد النقيب، بالإضافة إلى إعلان كل من محمد البرغوثي مدير تحرير بالوطن، ورفعت رشاد عضو مجلس إدارة اخبار اليوم، وعبدالستار عبدالنبي نيتهم في الترشح على نفس المقعد.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالمحسن سلامة يحسم ترشحه لانتخابات الصحفيين.. الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.