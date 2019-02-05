أخبار مصر | نقابة الصحفيين تستقبل الشيخ سلطان القاسمي أمير الشارقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الصحفيين تستقبل الشيخ سلطان القاسمي أمير الشارقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبدالمحسن سلامة، اليوم، الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة الإماراتية، بمقر النقابة، ضمن جولاته بمصر.

وقام الشيخ سلطان القاسمي بجولة داخل مقر النقابة، تشمل افتتاح مركز تدريب الصحفيين، الذي تكفل بإنشائه، والذي وصلت تكلفته إلى 55 مليون جنيه، وقامت النقابة بتسليم درعها للشيخ سلطان القاسمي، تقديرًا لجهوده في دعم مشروع إنشاء مركز التدريب.

وتأتي تلك الزيارة ضمن جولات الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية، داخل مصر، والتي شملت زيارة جامعة القاهرة، ومستشفى القصر العيني.

وخلال زيارته، عرض مجلس النقابة فيلم تسجيلي عن معهد التدريب، عرض المجلس فيه الإمكانيات والتطويرات الخاصة بأكبر معهد تدريبي للصحفيين بالشرق الأوسط.

ويضم المعهد ١٥ قاعة، بخلاف الغرف المخصصة للإدارة، وصالات الاستقبال والخدمات، كما تم تخصيص قاعة لتكون بمثابة متحف للصحافة المصرية، و١٤ قاعة تدريب متنوعة التخصصات.

ومن بين القاعات، خمس، خاصة بالمحاضرات، الكبرى منها تتسع لــ ٧٢ متدربًا، والثانية سعتها ٥٦ متدربًا، والثالثة تتسع لاستقبال ٥٠ متدربًا، بينما الرابعة والخامسة تتسع كل منها لــ ٢٠ متدربًا.

وإحدى أهم القاعات تم تجهيزها، لتكون ستوديو تليفزيونيًا، تم إمداده بأحدث الأجهزة، يصاحب وحدة مونتاج مجهزة لإعداد المحتوى المرئي، وبجواره، ستوديو إذاعي مجهز بوحدة ميكسر وتحكم.

أما صالة التحرير من أهم قاعات المعهد، التي تبلغ سعتها، ١٦.٥ م في ٢٣ مترا، عرض، وتحوي عددًا من أجهزة الحاسب الآلي الحديثة، لخلق معايشة للزملاء المتدربين.

كما تم تخصيص قاعة مجهزة بثمانية أجهزة كمبيوتر حديثة للحاسب الآلي والتدريب على السوشيال، وقاعة للتدريب على الترجمة، وأخرى خاصة بالتواصل الاجتماعي، بها ٨ أجهزة حاسب آلي حديثة، وقاعة خاصة بالتدريب على الصحافة المكتوبة، تحوي ٩ أجهزة حاسب، ومقاعد ومكاتب، لخلق معايشة لقسم تحريري بالصحيفة، ومثلها قاعة خاصة بالجرافيك والتصميم، والأخيرة خاصة بالصحافة الإلكترونية.