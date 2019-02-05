أخبار مصر | عرفات يعرب عن تقديره للجهود المتواصلة التي يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي في دعم مشاريع النقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرفات يعرب عن تقديره للجهود المتواصلة التي يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي في دعم مشاريع النقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن تقدير الوزارة للجهود المتواصلة التي يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي في دعم مشاريع النقل المختلفة، مشيرًا إلى التطلع المستمر لمزيد من التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير قطاع النقل في مصر، وكذلك تقديره لدور شركاء النجاح الذين ساهموا في منح شهادات احترافية من الجمعية الأوربية للوجستيات لعدد 108 متدرب وكذلك تدريب 150 متدرب في مجال إدارة المخازن والمخزون وتدريب 25 فرد على مهام التدريب ونقل الخبرات التدر يبية للمتدربين الجدد مشيدا بورشتي العمل اللذين تمت اقامتهما في وزارة النقل عن اللوجستيات تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في اللوجستيات" و"المنصات اللوجستيه" والتي استعرضت سبل الإطلاع على الممارسات في البلدان المتقدمة الأخرى الخاصة بهذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة التسيير الختامية لمبادرة LOGISMED في مصر والممولة من بنك الاستثمار الأوربي EIB، والتي شهدت حضور وفود من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوربي ووفود من الدول المشاركة في المنحة (تونس والمغرب والأردن والجزائر ومصر) بالإضافة الى رئيس قطاع النقل البحري ورئيس ميناء الاسكندرية ورئيس الموانئ البرية والجافة.

وأوضح عرفات أن تطوير اللوجستيات Soft Logistics “"أصبحت واحدة من المجالات الرئيسية للوزارة في هذا المجال، لافتا الى أخذ نتائج عنصر المرصد اللوجستي وبرامج التدريب كخطوة هامة للانتقال إلى المستوى التالي بهدف تطوير قطاع النقل. عبر الوصول إلى أفضل الأساليب والتقنيات والتكتيكات في مجال اللوجستيات في مصر

وأضاف أن تقوية قطاع الخدمات اللوجستية لا يتوقف فقط في الجانب اللوجستيات " Soft Logistics "، بل يتم أيضا الأخذ في الاعتبار والاهتمام ب اللوجستيات " Hard Logistics "، حيث نجحت وزارة النقل في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية النهائية شاملة مجموعة كبيرة من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية، منوها الى انه تم إستعراض وصياغة هذه الخطة من خلال مجموعة واسعة من الخبراء من خلال لجنة خاصة تشمل هيئة السكك الحديدية، قطاع النقل البحري، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، هيئة النقل النهري، SCzone، مصلحة الجمارك، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التخطيط، وزارة الري والموارد المائيه، وزارة الطيران المدني،، وممثلين من مجلس الوزراء ومن الجهات المعنية.

وأشار وزير النقل الى أن مصر تقوم حاليًا بتطوير استراتيجتها حول التعامل مع الخدمات اللوجستيه،وتحقيق رؤية جديدة أكثر تكاملًا في مجال اللوجستيات بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والحد من تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات المادية، وتحسين مستوى المعيشة مضيفا أن هناك اهتماما كبيرا بإنشاء مراكز لوجستية في مصر وتحقيق النقل متعدد الوسائط بحيث تتكامل فيه وسائل النقل المختلفة مشيرا إلى الأثر الإيجابي الكبير للمناطق اللوجستية على حركة التجارة.

وأوضح أن خطة اللوجستيات تشمل مشروعات لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بتكلفة اجمالية مقدارها 71.156 مليار جنيه ومشروعات لوجستية عاجلة في مجال السكك الحديدية والموانيء البر ية والطيران المدني بمقدار 35.58مليار جنيه ومشروعات لوجستية كمرحلة ثانية في القطاعات الثلاث (السكك الحديدية والموانىء البر ية والطيران المدني) بمقدار 36.586 مليار جنيه، ومشروعات لوجستية كمرحلة ثالثة في قطاع الطيران المدني) بمقدار مليون و146 ألف جنيه.