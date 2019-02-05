انت الان تتابع انقطاع الكهرباء 15 ساعة في البحيرة بسبب الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تسببت الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها محافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، في انقطاع التيار الكهربائي لمدة تعدت 15 ساعة تقريبا في قرى أبو المطامير وكفر الدوار وحوش عيسى وإدكو ورشيد، كما شهدت باقي المراكز "برق ورعد، وشلل في الحركة المرورية وإغلاق المحال التجارية، فضلا عن توقف حركة الملاحة والصيد في بوغاز رشيد وميناء إدكو والمعدية، كإجراء احترازي بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية. وكثفت مديرية أمن البحيرة من الدوريات المرورية على الطرق السريعة ومداخل المدن؛ تجنبا لوقوع حوادث على الطرق، كما تم رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق الخدمية.

وأعلنت إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، تعرض العديد من المراكز لأمطار غزيرة ورياح شديدة أثرت على التيار الكهربائي في معظم القرى، كما تم غلق بوغاز رشيد حرصًا على عدم اصطدام مراكب الصيد ببعضها، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين. ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،