محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
رحب عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، بالشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، موضحا أنه محب لمصر ولا يبخل بالعطاء عليها.
وأضاف سلامة، أن ما يميز الشيخ أيضا حبه للثقافة والفنون، ويشهد على ذلك زيارته لمعرض الكتاب أمس الأول.
وافتتح الشيخ سلطان القاسمي، اليوم الثلاثاء، معهد التدريب والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين المصريين.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن القاسمي لم يبخل بأحدث الأجهزة المتطورة التكنولوجية في الإذاعة والتليفزيون والتصوير الفوتوغرافي لمركز التدريب، موضحا أن توقيت افتتاح المجلس للمعهد جاء ملائما لتحديات العصر الذي نواجهه.
وأكد أن الشعب المصري يحبه ويقدره على عطاءه ودعمه الكامل لمصر وتقديره للفنون والثقافة.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصحفيين: حاكم الشارقة لم يبخل بالعطاء على مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.