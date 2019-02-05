نقيب الصحفيين: حاكم الشارقة لم يبخل بالعطاء على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

رحب عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، بالشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، موضحا أنه محب لمصر ولا يبخل بالعطاء عليها.

وأضاف سلامة، أن ما يميز الشيخ أيضا حبه للثقافة والفنون، ويشهد على ذلك زيارته لمعرض الكتاب أمس الأول.

وافتتح الشيخ سلطان القاسمي، اليوم الثلاثاء، معهد التدريب والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين المصريين.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن القاسمي لم يبخل بأحدث الأجهزة المتطورة التكنولوجية في الإذاعة والتليفزيون والتصوير الفوتوغرافي لمركز التدريب، موضحا أن توقيت افتتاح المجلس للمعهد جاء ملائما لتحديات العصر الذي نواجهه.

وأكد أن الشعب المصري يحبه ويقدره على عطاءه ودعمه الكامل لمصر وتقديره للفنون والثقافة.