حاكم الشارقة يفتتح معهد التدريب بنقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: افتتح الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معهد التدريب والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين المصريين. رافقه خلال الافتتاح عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس. وشاهد الشيخ القاسمي فيلمًا تسجيليًا حول البنية الإنشائية للمعهد ومبنى النقابة، كما تفقد غرف وقاعات التدريب والاستديوهات الموجودة بالمعهد.

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