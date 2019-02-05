وزيرة الثقافة تفتتح المهرجان الفني الأول لمنظمة التعاون الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الثلاثاء، الدورة الأولي من المهرجان الثقافي والفني الأول لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من مسئولي الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من السفراء.

بدأ الافتتاح بالسلام الجمهوري ، وتلاوة أيات من الذكر الحكيم، وعرض فيلم تسجيلي عن منظمة التعاون الإسلامي.

ويقام المهرجان بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الثقافة والخارجية ومنظمة التعاون الإسلامي، ويستمر حتي 9 فبراير الجاري من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تؤكد على الهوية الثقافية بين أبناء الأمة العربية والإسلامية ضمن أول مهرجان لمنظمة التعاون الإسلامي في القاهرة .

ويقام المهرجان تحت شعار (أمة واحدة وثقافات متعددة... فلسطين في القلب)، وتحل دولة تنزانيا ضيف شرف للمهرجان، بمشاركة 18 دولة، وهي: مصر، وفلسطين، وأذربيجان، وباكستان، والجزائر، وغينيا، والسنغال، وموزمبيق، والسعودية، والإمارات، واليمن، والكويت، وجزر القمر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، وبنجلادش، والمغرب وإندونيسيا.

ويتضمن المهرجان فعاليات زاخرة بالأنشطة الفنية والثقافية والرياضية والفكرية والسياحية التي تعكس الحضارة المصرية بتعدد روافدها، كما يتضمن معارض فن تشكيلي، وملابس تقليدية وتراثية، وأمسيات شعرية، ومسرح وفعاليات يشارك بها ذوو القدرات الخاصة .

ويهدف المهرجان في انطلاقته الأولى إلى تكوين صورة إيجابية للعالم الإسلامي وثقافته وحضارته، ويسعى إلى تقريب ثقافات العالم الإسلامي من دول عربية وأفريقية وآسيوية، وكذلك للتعريف بدور المنظمة وتاريخها عبر التفاعل الذي ستخلقه الأنشطة الثقافية.