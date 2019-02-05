مصر | المرور: إعادة فتح جميع الطرق المغلقة بعد تحسن الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرور: إعادة فتح جميع الطرق المغلقة بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور فتح جميع الطرق المغلقة، أمام حركة السيارات، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

كانت قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، غلق 4 طرق رئيسية بنطاق محافظة الوادي الجديد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت المتابعات الأمنية رصدت وجود رياح محملة بالأتربة وإعاقة مستوى الرؤية أمام قائدي السيارات، وعلى الفور تم غلق طريق الفرافرة وطريق ديروط الفرافرة وطريق الداخلة وطريق الفرافرة الواحات بنطاق محافظة الوادي الجديد لوجود رياح محملة بالأتربة.

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم والحد من الحوادث المرورية.

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قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.

وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.

وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.

ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.