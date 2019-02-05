أخبار مصر | وزير التموين: لدينا شبكة توزيع منتظمة للسلع على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التموين: لدينا شبكة توزيع منتظمة للسلع على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين، إن منافذ جميعتى أصبحت منتشرة بشكل جيد على مستوى الجمهورية، حيث تم إنشاء 3 آلاف و100 منفذ فى المرحلة الأولى، وألف و300 فى المرحلة الثانية تم تنفيذ 900 منفذ منها، وسيتم طرح المرحلة الثالثة لتغطية كافة المناطق.

وأضاف مصيلحى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة في البرلمان، أن منافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية يبلغ عددها ألف و300 منفذ والكثير منها مازال بنظام الإيجار وتطويره يتطلب موافقات معينة من المالك ولهذا تعمل الوزارة للتغلب على هذا الأمر وهذا لا يعنى أن الوزارة ضد قطاع الأعمال ولكن أفضل أن يكون هناك منافذ مجهزة ومتطورة ومنتشرة فى كافة ربوع الجمهورية أفضل من تطوير المجمعات التى يمثل 70% منها بنظام الإيجار.

وأشار وزير التموين، أن منظومة توفير السلع الأساسية تعتمد على إتاحة السلعة، وقدرة المواطن للوصول لهذه السلعة، وهذا سيكون من خلال شبكة توزيع منتظمة على مستوى الجمهورية ببجوار المواطن، متابعا: مقدرش اقول للمواطن خد توك توك وانزل المركز علشان تشترى سلعة.

واستطرد مصيلحى، ولضبط المنظومة لابد من قدرة المواطن الشرائية لهذه السلعة، وليس معنى أن الدخول أقل أن تكون أسعار السلع أقل، ولكن حق المواطن محدود الدخل على الدولة أن تدعمه بأى شكل من الأشكال الذى تراه مناسبا.

وقال الدكتور على مصيلحى إن حلقات التدوال تعد من الأسباب المباشرة فى تحريك أسعار بعض السلع، ويتم العمل فى هذا الملف لتلاشى النتائج المترتبة على زيادة حلقات التداول. مضيفا أن حل أزمة الأسعار لن يكون بالنقاش فقط ولكن لابد من الإلتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للأسواق والاهتمام بالبنية الأساسية للأسواق بالإضافة لأسواق الجملة.

وأكد وزير التموين، أن الدولة تسير بخطى ثابتة فى هذا الإطار وهناك نتائج ملموسة، مضيفًا: ادعى ذلك اذا تُرك الملف دون أن يُمس أن نصل لنتائج مذهلة، مؤكدا احتياطاتنا الاستراتيجية جيدة جدا.

كما أكد أن أى مكاتب تموين ترد لها شكاوى واتهامات ضدها من النواب وغيرهم، سيتم التفتيش عليها فورا، للتحقق من الاتهامات، والمحاسبة على أى تقصير، وأى اتهامات على أى شركات سيتم تشكيل لجنة لمراجعة كل أوراقهم.

ودعا وزير التموين، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، نواب البرلمان إلى إبلاغه بأى مشكلة تحدث أو أى أخطاء فيما يخص بطاقات التموين أو شىء فى منظومة التموين والدعم، قائلا: "حد بعتلى كشف من المنوفية تقريبا وتحققنا منه، وعايزين نساعد حتى يصل الدعم للفئات الأكثر احتياجا، ولا تنسوا أن منظومة الدعم تحتاج إلى إعادة صياغة حقيقية ليصل للمستحقين".

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار مقدمة من النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، والنائبة إلهام المنشاوي، والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب جمال كوش، والنائب محمد خليفة، والنائب محمد المرشدي، والنائبة دينا عبد العزيز، والنائبة ثريا الشيخ، والنائب بلال النحال، والنائب حمدي السيسي، والنائب محمد محمد عباس، والنائب محمد عبد الله زين الدين، والنائب سلامة الجوهري، والنائب شريف الورداني، والنائب محمد مصطفى محمود سليم.

كما تناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإداري والرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين، والنائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، والنائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتناقش الجلسة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن أعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وعن تصويب منظومة الدعم مقدمة من النائب محمود رشاد حبيب، والنائب محمد صلاح عبد البديع، والنائب محمد الكوراني، والنائب أحمد العرجاوي، والنائب مصطفى الجندي، والنائب محمود يحيى، والنائب مصطفى الكمار، والنائب عبد الباقي تركيا، والنائب مجدي سيف، والنائب محمد الحسيني، والنائب عمرو الأشقر، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد عطا سليم، والنائب أحمد شعراوي.

كما تناقش الجلسة أسئلة مقدمة من النائب محمود عطية، والنائب عصام الفقي، والنائبة فايقة فهيم، ومناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة إلهام المنشاوي وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين، ومناقشة طلب النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام، ومناقشة طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنقية بطاقات التموين وتوفير السلع التموينية.

وتناقش الجلسة طلبات إحاطة عن نقص حصص الدقيق للمحافظات وتوقف المخابز والمطاحن عن العمل مقدمة من النائب محمد أحمد فؤاد، والنائب أحمد سميح درويش، والنائب مجدي ملك، والنائب سعيد العبودي، والنائب سعيد حساسين، والنائب رضا البلتاجي، والنائب ممتاز دسوقي، ومناقشة طلبات إحاطة وسؤالان عن عدم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وعدم إمدادها بالمواد التموينية وما بها من مخالفات مقدمة من النائب رياض عبد الستار حسن، والنائب عمر وطني، والنائب طارق متولي، والنائب عبد الله علي مبروك.