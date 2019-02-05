أخبار مصر | السيسي يؤكد لحاكم الشارقة أن مصر والإمارات بينهما روابط تاريخية ومصير مشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يؤكد لحاكم الشارقة أن مصر والإمارات بينهما روابط تاريخية ومصير مشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في بلده الثاني مصر، مؤكداً ما يجمع مصر ودولة الإمارات وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخي ومصير مشترك.

كما أكد الرئيس اعتزازه بمبادرات وجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر والتي تؤكد ما يكنه سموه من مشاعر وتقدير تجاه مصر.

ومن جانبه وجه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الشكر للسيد الرئيس والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكداً ما تحظى به مصر وشعبها من مكانه لدى سموه.

كما أشاد سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بدور مصر الرائد في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.