انت الان تتابع هدم سوق الأسماك القديم ببورسعيد وتسليم الجديد (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بدأت معدات حي العرب بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إزالة سوق الأسماك القديم، لنقل الباعة وأصحاب المحلات إلى سوق الأسماك الحضاري الجديد بمنطقة القنال الداخلي الذي بدأ العمل به اليوم. وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية، إن السوق الجديد يدخل ضمن جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك للعاملين في مجال بيع الأسماك سواء للقطاعي والجملة، لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سوف يتولى مهمة الترويج والتواصل مع أفضل الشركات المختصة بإدارة الأصول لإدارة أكبر سوق نموذجي للأسماك بالمحافظة.

وبدأ العمل على إنشاء السوق، مطلع عام 2018، على مساحة تبلغ 20.700 ألف متر، بما يعادل 5 أفدنة، بمنطقة القنال الداخلي بحي العرب، التي كانت إحدى المناطق العشوائية بالمدينة، على الرغم من موقعها المميز بالقرب من شوارع بورسعيد الرئيسية، مثل شارع محمد علي. ويقع المبنى الإداري للسوق الجديد على مساحة مسطحة تبلغ